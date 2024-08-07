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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Javon Franklin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Borac Cacak forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Menajer Evren Yenice, "Pazartesi itibarıyla yeni sezon hazırlıkları başladı. Federasyonun da istediği kontrollerden geçtik. Güzel bir şekilde sezona hazırlanıyoruz. Seyri hoş, taraftarı mutlu eden bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu, geçen sezonda 10 sayı ve 6,2 ribaunt ortalaması yakalamıştı.