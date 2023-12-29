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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 107-94'lük skorla mağlup etti.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka\'yı mağlup etti
29.12.2023 - 20:21,
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Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 27, Wright 34, Bleijenbergh 8, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3, Muhaymin Mustafa, Hudson 22, Ömer Yasir Küçük 2, Berke Aygündüz 5, Pecarski 6

Pınar Karşıyaka: Carey 20, Martin 9, Hilliard 12, Vitto Brown 19, Kenan Sipahi 13, McCollum 13, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı, Mert Celep

1. Periyot: 17-26

Devre: 47-51

3. Periyot: 78-71???????

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 107-94 yendi.

Kaynak: AA
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