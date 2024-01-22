 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Reeder Samsunspor'u uzatmada yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Reeder Samsunspor'u uzatmada yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Reeder Samsunspor'u normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 83-74 yendi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Reeder Samsunspor\'u uzatmada yendi
22.01.2024 - 21:45,
Abone Ol

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin, Batuhan Söylemezoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 10, Nate Mason 13, Wright 22, Bleijenbergh 8, Pecarski 2, Berke Aygündüz 9, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 2, Roko Badzim 13, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 4,

Reeder Samsunspor: Kyser 16, Levi 7, Henry 18, Washington 18, Göktuğ Baş 2, Tarık Sezgün, Bora Satır, Mooney 13,

1. Periyot: 18-18

Devre: 33-36

3. Periyot: 56-52

Normal süre: 69-69

Beş faulle çıkan: 39.81 Wright (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 83-74 yendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Merkezefendi, Samsunspor, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Reeder Samsunspor'u uzatmada yendi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:41:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Reeder Samsunspor'u uzatmada yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement