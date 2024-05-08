Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Zafer Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre imza törenine, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, asbaşkanlar Gökhan Gökşin ve Veli Tefenlili ile Zafer Aktaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deveciler, Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Aktaş'tan memnun olduklarını vurgulayan Deveciler, "Takımımızın inşası ve başarıların süreklilik kazanması için hedeflerimiz var. Bu noktada hamlelerimiz olacak. Zafer Aktaş hocamızla bunları hayata geçireceğiz. Umarım uzun yıllar çok daha başarılı ve heyecanlı, keyifli zamanlar geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Zafer Aktaş ise Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım oluşturmak istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Veli Deveciler ile Zafer Aktaş, sözleşmeye imza attı.???????