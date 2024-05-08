Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Zafer Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Zafer Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Zafer Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı ve asbaşkanların da katıldığı imza töreninde, Aktaş ve Deveciler takımın başarıları için hedeflerinin olduğunu belirtti. Aktaş, Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

08.05.2024 13:47
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre imza törenine, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, asbaşkanlar Gökhan Gökşin ve Veli Tefenlili ile Zafer Aktaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deveciler, Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Aktaş'tan memnun olduklarını vurgulayan Deveciler, "Takımımızın inşası ve başarıların süreklilik kazanması için hedeflerimiz var. Bu noktada hamlelerimiz olacak. Zafer Aktaş hocamızla bunları hayata geçireceğiz. Umarım uzun yıllar çok daha başarılı ve heyecanlı, keyifli zamanlar geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Zafer Aktaş ise Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım oluşturmak istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Veli Deveciler ile Zafer Aktaş, sözleşmeye imza attı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Zafer Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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