Yüksekovalı Kayakçılar Yarışmalara Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yüksekovalı Kayakçılar Yarışmalara Hazırlanıyor

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Yüksekova'da kayakçılar, 11-12 Şubat'taki yarışma için karlı dağlarda antrenman yapıyor.

02.02.2025 17:18
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- Yüksekovalı kayakçılar, karlı dağlarda yarışmalara hazırlanıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11-12 Şubat'ta yapılması planlanan Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması öncesi sporcular, karlı dağlarda antrenmanlarına devam ediyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 60 sporcu, ilçenin Kamışlı köyünde bulunan kayak merkezinin pistinde zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. 11-12 Şubat'ta yapılması planlanan Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması öncesi ter döken sporcular, hedeflerine ulaşmak için sıkı şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz yaptığı açıklamada, 14-16 Ocak tarihleri arasında Erzurum'da yapılan Türkiye Kayaklı Koşu Yarışı'nda; 8 birincilik, 5 ikincilik, 8 üçüncülük ve 2 de dördüncülük olmak üzere toplamda 23 madalya kazandıklarını belirterek, "Gençlerimizin bu başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sporcularımızın özellikle kayaklı koşu alanında dereceler elde etmesi, dağları, kışıyla muazzam şehrimize yaraşır bir gururdur. Daha da önemlisi ilimizin yurt dışında da ülkemizi temsil edecek olmasıdır. Bu hepimiz için bambaşka bir onur ve gururdur. Şimdi de sporcularımız 11-12 Şubat'ta yapılacak Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması'nda hedeflerine ulaşmak için zorlu bir maratonla antrenmanlarını sürdürüyorlar. Onlardan eminiz, iyi sonuçlar elde edecek. Bölgenin en iyilerinin her zaman olduğu gibi Yüksekova'dan çıktığını gördük ve göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yüksekovalı Kayakçılar Yarışmalara Hazırlanıyor - Son Dakika

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