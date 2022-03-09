Yüksekovalı sporcular milli formayı giymek için ter döküyor - Son Dakika
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Yüksekovalı sporcular milli formayı giymek için ter döküyor

09.03.2022 10:54
Yüksekovalı sporcular milli formayı giymek için ter döküyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde wushu kung fu branşındaki lisanslı sporcular, milli takım formasını giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde wushu kung fu branşındaki lisanslı sporcular, milli takım formasını giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan sporcular, 3 antrenör gözetiminde haftanın 7 günü antrenmanlarını sürdürüyor.

Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Özgür Dalar, AA muhabirine, Yüksekova'da 4 yıl önce 4 sporcuyla wushu sporunu başlattıklarını söyledi.

Sporcuların katıldıkları Türkiye şampiyonasında elde ettiği derecelerin ardından ailelerin ve gençlerin bu spora olan ön yargılarının kırıldığını anlatan Dalar, şöyle konuştu:

"Sayımız giderek artmaya başladı. Çalışmalarımızı değişik okullarda sürdürüyoruz. Bu spora karşı bakış açısı değişen veliler bize destek veriyor. 2019'da 18 ülkenin katılımıyla düzenlenen Balkan şampiyonasına 2 sporcumuzla katıldık. Şampiyonadan bir birincilikle döndük. 3-16 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında 'tao' ve 'sanda' dallarında 8 madalyayla Hakkari'ye döndük. Sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Şu an 100'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var."

Türkiye şampiyonasında başarı elde eden sporcuların Balkan şampiyonasına katılmalarını sağlamak istediklerini belirten Dalar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında bu sporcuları değerlendirerek ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sporculardan Lavin Alp ise 3 yıl önce bu spora başladığını belirterek, "Çoğu okulda wushu kung fu sporunun yapıldığını görünce merak ettim. Bana ilginç geldi. Kayıt yaptırarak başladım. Kemer'de düzenlenen yarışmada 'tao' dalında birinci oldum. Önümüzdeki tarihlerde Balkan ve Avrupa şampiyonaları var. Hedefim çok iyi çalışıp milli bir sporcu olmak ve uluslararası müsabakalarda ülkemi gururlandırmak." dedi.

Sporculardan Hüseyin Kaya da 3 yıldır 'sanda' dalında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu spor dalında ülkemi temsil etmek benim için onurdur. Kemer'deki yarışmada ikinci oldum. Başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Hedeflerime ulaşmak için çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

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Yüksekova, Hakkari, Kung Fu, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yüksekovalı sporcular milli formayı giymek için ter döküyor - Son Dakika


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