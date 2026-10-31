Yüksel Sarıçiçek'in gümüşü Türkiye'ye Dünya Güreş Şampiyonası'nda tek madalya getirdi

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nın 8. gününde, erkekler serbest stilde 5 milli güreşçi mindere çıktı.

Başkent Astana'daki organizasyonda 70 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ferhat Kılıç, Kanadalı Lachlan Maurice McNeil ile yaptığı repesaj maçını 5-3 kaybetti. Bu sonuçla büyükler dünya şampiyonalarında ilk kez mücadele eden Ferhat'ın madalya şansı kalmadı.

Şampiyonada bugün ayrıca serbest stil 57, 74, 79 ve 92 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Büyükler dünya şampiyonalarında ilk deneyimini yaşayan Okan Tahtacı (79 kilo), Slovak Akhsarbek Gulaev ve Kırgız Zhakshylyk Ruslanovich Baitashov'u yenerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde Dzhabrail Gadzhiev'e mağlup olan Okan, Azerbaycanlı güreşçinin finale kalamaması üzerine elendi.

Milli güreşçiler Muhammet Karavuş (57 kilo) ve Fatih Altunbaş (92 kilo) ilk maçlarında, Cüneyt Budak (74 kilo) da ikinci turda organizasyona veda etti.

Tek madalya Yüksel Sarıçiçek'ten

Jenerasyon değişiminin yaşandığı Türkiye Güreş Milli Takımı, organizasyonu 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Milli takımın tek madalyasını, büyüklerde Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan ve grekoromen stil 82 kiloda ikinci olan Yüksel Sarıçiçek elde etti.

Kadınlarda bronz madalya maçına çıkan Kadriye Aksoy Koçak (76 kilo) ve Tuba Demir (55 kilo), organizasyonu sıkletlerinde 5. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Kazakistan'da serbest stilde 24, kadınlarda ise 25 yaş ortalamasına sahip kadroyla mücadele etti.

Türkiye, geçen yıl Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası, yarın serbest stil 57, 74, 79 ve 92 kiloda gerçekleştirilecek madalya müsabakalarıyla sona erecek.