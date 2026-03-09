Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik

Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe\'nin içinden geçerdik
09.03.2026 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Uzatma anlarında kaybedilen maçı değerlendiren Yüksel Yıldırım, ''Perşembe günü Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik.'' sözlerini sarf etti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası Beyaz TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR HAZMEDEMEDİ''

Fenerbahçe'nin attığı üçüncü golden sonra taraftarlarla arasında yaşanan kavga hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, Sadettin Saran'a teşekkürlerini sunarak "Sadettin Saran'a çok teşekkür ederim. Bana edilen küfürler, hakaretler sonrası geldi bana destek oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Samsunspor'un böyle güzel oynamasını hazmedemediler!" dedi.

''BANA BUNU DİYENLER ŞEREFSİZDİR''

Hiçbir zaman maç satmadığının altını çizen Yıldırım, ''Fenerbahçe kaç sezondur Galatasaray'ın önüne geçemedi. Bu benim mi suçum? Galatasaray'a karşı 2-0'dan 2-2'ye getirip son dakikada gol yedik. Bana "Maç sattı" diyorlar. Bana bunu diyenler şerefsizdir. Biz asla maç satmayız!'' sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE'NİN İÇİNDEN GEÇERDİK''

Yüksel Yıldırım, perşembe günü oynanacak Avrupa maçının konsantrasyonlarını etkilediğini belirterek, "Perşembe günü Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik." ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe, Samsunspor, Avrupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Daha ne yapacaksınız her takım Fener'e Barcelona kesiliyor ama ertesi hafta foss 34 5 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    kimin kimin içinden geçtiğini gürdük.kimse itmesin bizi varsın ikinci olalım. 26 9 Yanıtla
  • Barış Seckin Barış Seckin:
    Yüksel yıldırım başkan doğru söylüyor.Harbi adam. 9 21 Yanıtla
  • Yasin AYDIN Yasin AYDIN:
    Doğru söze ne gerek!! Fener diyorki aman bize sert yapmayın. Dün GSye laf edenler kartları tartışanlar bugün FB ye verilmeyen kartları da sorgulasın bence. Samsunspor mücadeleci bi takım tebrik ediyor ve bu maçın hakkı beraberlik olmalıydı tıpkı dünkü maç gibi. 6 9 Yanıtla
  • Engin Tutum Engin Tutum:
    ???????????? 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 00:52:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.