Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe\'nin içinden geçerdik

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası Beyaz TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR HAZMEDEMEDİ''

Fenerbahçe'nin attığı üçüncü golden sonra taraftarlarla arasında yaşanan kavga hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, Sadettin Saran'a teşekkürlerini sunarak "Sadettin Saran'a çok teşekkür ederim. Bana edilen küfürler, hakaretler sonrası geldi bana destek oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Samsunspor'un böyle güzel oynamasını hazmedemediler!" dedi.

''BANA BUNU DİYENLER ŞEREFSİZDİR''

Hiçbir zaman maç satmadığının altını çizen Yıldırım, ''Fenerbahçe kaç sezondur Galatasaray'ın önüne geçemedi. Bu benim mi suçum? Galatasaray'a karşı 2-0'dan 2-2'ye getirip son dakikada gol yedik. Bana "Maç sattı" diyorlar. Bana bunu diyenler şerefsizdir. Biz asla maç satmayız!'' sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE'NİN İÇİNDEN GEÇERDİK''

Yüksel Yıldırım, perşembe günü oynanacak Avrupa maçının konsantrasyonlarını etkilediğini belirterek, "Perşembe günü Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik." ifadelerini kullandı.