Yükselme grubu maçında saha karıştı - Son Dakika
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Spor

Yükselme grubu maçında saha karıştı

Denizli'de Işıklıgücü-Yenicekentspor arasında oynanan 1. Amatör Kümeye Yükselme Grubu 3. maçında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, emniyet güçleri müdahale ederek zorlukla önledi. Maçta toplam 3 kırmızı, 7 sarı kart gösterildi.

01.07.2024 18:34
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- Yükselme grubu maçında saha karıştı

DENİZLİ - Denizli'de Işıklıgücü-Yenicekentspor arasında oynanan 1. Amatör Kümeye Yükselme Grubu 3. maçında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, emniyet güçleri müdahale ederek zorlukla önledi.

Denizli Akkonak Stadı'nda Işıklıgücü - Yenicekentspor arasında oynanan 1. Amatör Kümeye yükselme grubu 3. maçında maç başında başlayan gerginlik bir grup taraftarın rakip futbolculara küfür ve hakaret etmeleri daha sonra hakemlere aynı şekilde ağır derecede küfür ve hakaretle devam etmeleri maçın 83. dakikasında Işıklıgücüspor'dan Enes Karakurt'un kaleci ile karşı karşıya kalması ve kaleciye sert müdahalesi sonrası rakip taraftarların buna tepkisi olayın fitilini ateşledi ve rakip oyuncular Enes Karakurt'un üzerine yürüyerek oyuncuyu darp etmeye çalıştılar. Karakurt, bu hareketi sonrası kırmızı kart gördü ve rakip oyuncuların saldırılarından korunmak için soyunma odasına gitti.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcuların oyuncuya saldırma çabaları oldu. Hakem üçlüsü emniyet güçleri eşliğinde sahadan ayrılırken rakip futbolcuların yanı sıra tribünlerde hakem ve rakip futbolculara hakaretler ve küfürler yağdıran taraftarlar sahaya girerek rakip oyuncuları darp etmeye çalıştı. Takımların yöneticileri ve emniyet güçleri araya girerek olayların daha fazla büyümesine engel oldular. Maçta toplam 3 kırmızı, 7 sarı kart gösterildi.

Kaynak: İHA

Denizli, Kavga, Spor, Güncel, Son Dakika

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