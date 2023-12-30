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Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt - Son Dakika
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Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un basına geçen Fatih Terim için Yunan gazetelerinden birinde ''Kuzu postunda kurt'' manşeti atıldı. Haberin detayında ise ''Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?'' sorusunu yöneltildi.

30.12.2023 - 12:52,  Güncelleme: 12:55
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Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmasının ardından Atina'ya gitmişti. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında ılımlı mesajlar verse de Yunan basını olayı Türk düşmanlığı üzerinden farklı noktalara taşımaya gayret ediyor.

Yunan basınında Fatih Terim için skandal manşet: Kuzu postunda kurt

"KUZU POSTUNDA KURT"

Son olarak Yunan gazetelerinden biri Terim'i "kuzu postunda kurt" olarak niteleyen Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderme yaptı. Terim'i, Erdoğan'ın adamı olarak gösteren gazeteler "Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?" sorusunu yöneltiyor.

TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

THY Euroleague'de mücadele eden Panathinaikos'un basketbol takımının maçını izlemeye giden Fatih Terim, takımın en ateşli taraftar grubunu selamladığı sırada istediği karşılığı alamamıştı. Mücadelenin sonlarına doğru, görevden alınan Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapmaya başlayan Yunan taraftarlar Fatih Terim'e dolaylı yönden tepki göstermişti.

Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
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Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt - Son Dakika
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