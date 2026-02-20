Yunan Taraftarlara Cezada Yetersizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunan Taraftarlara Cezada Yetersizlik

20.02.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN maçında ırkçı pankarta sadece 4 bin avro ceza verildi. Tepkiler sürüyor.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios- Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

EuroLeague (Avrupa Ligi), grup etabının 18. ve son haftasında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin avro para cezası vermekle yetindi.

Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı.

Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yenmişti.

Panathinakos'a da para cezası

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), ligin 28. haftasında Fenerbahçe Beko maçında çıkan olaylar nedeniyle Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a para cezası verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Panathinaikos'un, Fenerbahçe Beko maçında "lazer işaretleyici kullanımı, taraftarlarının saldırgan davranışları, cisim fırlatılması ve yetersiz güvenlik önlemleri" nedeniyle 22 bin avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Panathinaikos'un Fransız oyuncusu Mathias Lessort'a Fenerbahçe maçının bitimiyle beraber çıkan kavgadaki davranışları nedeniyle 1 maç men ve 8 bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Olaylar, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunan Taraftarlara Cezada Yetersizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:13:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yunan Taraftarlara Cezada Yetersizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.