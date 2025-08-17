Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu

Yunanistan\'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu
17.08.2025 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un Panathinaikos maçında Atatürklü forma ile sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da olay yaratmıştı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yüksel Yıldırım, maça Kırmızı-beyaz formayla çıkılacağını açıklayarak, ''Panathinaikos maçına Kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok.'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu eşleşmesinde Panathinaikos ile Samsunspor eşleşti. Bu eşleşme sonrası Samsunspor'un Yunanistan'da oynanacak ilk maça Atatürk formasıyla sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da gündem olmuş ve büyük bir olay yaratmıştı.

UEFA'YA BAŞVURACAKLAR

Yunan medyasında yer alan haberlere göre; Yunan ekibinin yetkililerin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'ya başvurulacağı belirtilmişti.

TARTIŞMALARA SON NOKTA KOYULDU

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'a açıklama yaparak hangi formanın giyileceğini açıkladı ve tartışmalara son noktayı koydu. Ortamı germek istemediklerini söyleyen Yüksel Yıldırım, Kırmızı-beyaz formanın giyileceğini açıklayarak, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça Kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok." dedi.

İLK MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Samsunspor, Panathinaikos ile eşleşmenin ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Yüksel Yıldırım, Panathinaikos, Yunanistan, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti
Uzmanından kritik uyarı 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi Uzmanından kritik uyarı! 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
Barış Alper’in golünden önce faul var mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Barış Alper'in golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Balıkesir’deki 6.1’lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı Balıkesir'deki 6.1'lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL’ye matematik kitabı satıyorlar Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar
Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 18:11:06. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.