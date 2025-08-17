Yunanistan\'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu eşleşmesinde Panathinaikos ile Samsunspor eşleşti. Bu eşleşme sonrası Samsunspor'un Yunanistan'da oynanacak ilk maça Atatürk formasıyla sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da gündem olmuş ve büyük bir olay yaratmıştı.

UEFA'YA BAŞVURACAKLAR

Yunan medyasında yer alan haberlere göre; Yunan ekibinin yetkililerin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'ya başvurulacağı belirtilmişti.

TARTIŞMALARA SON NOKTA KOYULDU

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'a açıklama yaparak hangi formanın giyileceğini açıkladı ve tartışmalara son noktayı koydu. Ortamı germek istemediklerini söyleyen Yüksel Yıldırım, Kırmızı-beyaz formanın giyileceğini açıklayarak, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça Kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok." dedi.

İLK MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Samsunspor, Panathinaikos ile eşleşmenin ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.