Yuntdağı Güreşleri'nde Başpehlivan Feyzullah Aktürk

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri organizasyonunda başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı.

Ata sporu yağlı güreşin yaşatılması amacıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, Ortaköy Güreş Alanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 8 etap olarak düzenlenen yağlı güreş liginin önemli ayaklarından biri olan Manisa etabında toplam 1540 pehlivan kol bağladı. Güreş ağalığını ise Hacı Serdar Sunma üstlendi.

BAŞPEHLİVANLIK MÜCADELESİ

Güreşlerin son gününde başpehlivanlık müsabakaları yapıldı. Yarı finalde Yusuf Can Zeybek, Orhan Okullu'yu; Feyzullah Aktürk ise Ali Gürbüz'ü mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Yusuf Can Zeybek ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivanlara madalyalarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu takdim etti. Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Feyzullah

Aktürk, "Çok şükür ligin ilk 3 ayağında da kürsüde yer aldım. Bugün de şampiyon oldum. Bu başarıyı Kırkpınar'da taçlandırmak istiyorum. İyi motive olduk. Memleketimin bu kemere ihtiyacı var. Ben de bu ihtiyacı gidermek istiyorum. Tüm Manisalıları, Kırkpınar'da bizi desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,