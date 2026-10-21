Yunus Akgün, 65 saniyede Galatasaray tarihine geçti

Yunus Akgün, 65 saniyede Galatasaray tarihine geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşan Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün, 65. saniyede attığı golle takımının Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille’e konuk olan Galatasaray, mücadeleye adeta golle başladı.
GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI
Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldızı Yunus Akgün, başlama düdüğünün ardından henüz 65. saniyede fileleri havalandırarak maça damgasını vurdu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN ERKEN GOL
Bu erken golle birlikte Yunus Akgün, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü kaydederek kulüp tarihine geçti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 12. maçına çıkan milli oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.
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