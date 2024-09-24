Yunus Akgün: 'Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz' - Son Dakika
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Yunus Akgün: 'Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz'

Galatasaraylı Yunus Akgün, PAOK maçı öncesi Avrupa Ligi'ne 3 puan hedeflediklerini belirtti.

24.09.2024 19:42
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- Yunus Akgün: "Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün:

"Yüzde 100 penaltıydı"

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunan takımı PAOK ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, "Hazırlıklar devam ediyor. Bugün son antrenmanımıza var. 3-4 günde bir maç oynuyoruz, kolay bir şey değiş. Yarın da kazanıp, 3 puanla başlamak istiyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Derbi maçını kazanıp ligde 6'da 6 yaptık, onun vermiş olduğu moral ve motivasyon da var. Taraftarımızın da desteğiyle Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Uzun süredir oynamadığını, daha sonra Teknik Direktör Okan Buruk'un kendisine şans verdiğini söyleyen Akgün, "Uzun bir süredir düzenli oynamıyordum. Hocam şans verdi. Hocamın ve taraftarların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman hazır tutmaya çalıştım. Oynadıkça daha da iyi Yunus olacağına inanıyorum. Benden daha önemlisi takımın kazanması. Her şey güzel gidiyor. İnşallah ben de katkı vermeye devam ederim" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 penaltıydı"

Fenerbahçe derbisindeki penaltı pozisyonun sorulması üzerine Yunus Akgün, "Penaltı pozisyonunda o sıcak anda darbe geldi, ayağım yerden kesiliyor. O anda anlamadım. İzledikten sonra o verilen penaltıdan sonra benimki yüzde 100 penaltı. VAR'daki hakemin uyarması gerekiyordu. Benim pozisyonum yüzde 100 penaltıydı" diye cevap verdi. Akgün rakip kim olursa olsun kendi oyunlarını oynadıklarını da sözlerine ekledi.

24 yaşındaki futbolcu Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in karakterli bir oyuncu ifade ederek, "Sohbet ettiğinde güzel bir karakter. Bize çok büyük katkı veriyor. Fenerbahçe maçında çok iyi işler yaptı. Bize daha çok fayda sağlayacaktır" dedi.

Fenerbahçe derbisinde soyunma odasına bırakılan notlar için ise Yunus Akgün, "Soyunma odasına girdiğimizde herkes gördü, okudu. Çok güzel ve anlamlaydı. Bizi bu tür şeyler motive ediyor. Bizi motive etti" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunus Akgün: 'Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz' - Son Dakika

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