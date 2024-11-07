Yunus Akgün'den Tarihi Başarı - Son Dakika
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Yunus Akgün'den Tarihi Başarı

Galatasaraylı Yunus Akgün, Tottenham maçında 4. kez üst üste gol atarak tarih yazdı.

07.11.2024 23:00
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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç üst üste gol atma başarısı gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz takımı Tottenham ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 6. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu iyi takip eden Yunus, ceza yayının sol çaprazından gelişine uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece, Avrupa Ligi'nde 4. maçında da gol atmayı başardı ve gol sayısını 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray'da Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa kupalarında 4 maç üst üste gol atan ikinci oyuncu oldu. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de 2 gol bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus Akgün'ün yerine 80. dakikada Elias Jelert dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Yunus Akgün, Tottenham, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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