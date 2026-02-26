Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

YUNUS AKGÜN: OOO ISLIK GELDİ

Karşılaşma sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Maç öncesinde Galatasaray sahaya çıktığında tribünlerden yükselen ıslık seslerinin ardından Yunus Akgün'ün "Ooo ıslık geldi" dediği duyuldu.

FARKLI YORUMLARA NEDEN OLDU

Genç futbolcunun bu sözleri kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar Yunus'un ıslık seviyesine şaşırdığını savunurken, bazıları ise bu ifadeyi tiye alma olarak değerlendirdi.