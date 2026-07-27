Yunus Emre Civelek: Dünya Rekoru Hedefli Milli Atlet

Sakarya'da yaşayan Balkan ve Avrupa şampiyonu milli atlet Yunus Emre Civelek, Türkiye rekorunun ardından dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

Babasının yönlendirmesiyle 2020'de 11 yaşında atletizme başlayan Sakarya Spor Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yunus Emre; 14, 16 ve 18 yaş altı Türkiye şampiyonalarında başarılar elde etti.

Uluslararası ilk müsabakasına Slovenya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Atletizm Balkan Şampiyonası'nda çıkan Yunus Emre, 110 metre engelli yarışında 13.32 derecesiyle altın madalya kazandı.

Yunus Emre, İtalya'da 16-19 Temmuz'da gerçekleştirilen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 110 metre engelli finalinde 13.08'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak birinci oldu. Yunus Emre, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu ünvanını da elde etti.

Antrenörü Nilüfer Özen Aslantepe ile çalışmalarını sürdüren Yunus Emre, erkekler 110 metre engelli kategorisinde 12.75'lik derecesiyle ABD'li Ja'Kobe Tharp'a ait dünya rekorunu kırmayı ve olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefliyor.

"Derecelerimi geliştirmeyi hedefliyorum"

Yunus Emre Civelek, AA muhabirine, spora ailesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Sporun, gelişimi için kendisini olumlu etkilediğini belirten Yunus Emre, atletizm branşında Türkiye'de 14, 16 ve 18 yaş altı müsabakalarda elde ettiği başarıların önünün açtığını kaydetti.

Yunus Emre, uluslararası ilk müsabakasına 18 Yaş Altı Atletizm Balkan Şampiyonası'nda çıktığını dile getirerek, burada 110 metre engelli yarışında 13.32 derecesiyle altın madalya kazandığını dile getirdi.

Ardından İtalya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelli finalinde 13.08 derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandığını belirten Yunus Emre, "Antrenörüm Nilüfer hocamla uzun süredir bu şampiyonaya hazırlandık. Haftanın 6 günü yoğun tempoda çalıştık. Avrupa Şampiyonası'na hak kazanmak için Türkiye'de yarışmak lazım. Yarışarak derecelerimi artırdım, birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na gittim ve orada da birinci oldum." diye konuştu.

Yunus Emre, güzel şampiyona süreci geçirdiklerini, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdıklarını ve İstiklal Marşı'nı okuduklarını anlatarak "Bu başarıyı hocama borçluyum, onun sayesinde bu yerlere geldim. O olmasaydı asla yapamazdım çünkü sürekli benimle ilgilendi, sürekli beraberdik, antrenman yapıyorduk." dedi.

Türkiye rekoru kırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Yunus Emre, "Orada benim ismim yazıyor. Tabii ki alttan gelecekler rekorumu kıracaklar ama sonuçta ben de tarihe yazılmış olacağım." ifadesini kullandı.

Yunus Emre, derecelerini geliştirmeyi hedeflediğinden bahsederek "Uzun yıllar çalışarak Avrupa ve Balkan şampiyonu oldum, Türkiye rekorunu kırdım. Hedefim dünya rekorunu kırmak ve olimpiyatlara gitmek." dedi.

"Çok inanarak finale çıktı"

Antrenörü Nilüfer Özen Aslantepe de Yunus Emre ile 2020'den beri çalıştıklarını söyledi.

Aslantepe, sporcusuyla gurur duyduğunu belirterek "Yunus Emre'nin bir özelliği vardır, çok inanır, hırslıdır. Yapamayacağı bir şey dahi olsa bunun üzerine çok gider. 'İstiklal Marşı'mızı okutacağım ve altın madalyayı alacağım.' diyerek ve çok inanarak final yarışına çıktı. Dediği gibi de oldu. Güzel mücadele etti, ülkemize ve Sakarya'mıza gurur yaşattı." diye konuştu.

Başarı merdivenleri basamak basamak çıktıklarını dile getiren Aslantepe, sporcusunun gelecek yıl 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda final koşarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını, 2032'de ise Avustralya'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.