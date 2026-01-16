Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen 20 yaşındaki milli ön libero Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu.
Championship ekibi Oxford United, Brentford'dan Yunus Emre Konak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Genç oyuncu, sezon sonuna dek Championship'te mücadele edecek.
Brentford Kulübü, Yunus Emre için bir mesaj paylaşarak, ''Yunus Emre Konak, geçici süreliğine Championship ekibi Oxford United adına mücadele edecek. Başarılar Yunus.'' ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de Sivasspor formasıyla gösterdiği performansın ardından birçok kulübün dikkatini çeken Yunus Emre, 4.5 milyon euro bedelle Brentford'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol attı.
Son Dakika › Spor › Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?