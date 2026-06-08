Yunus Emre Sonsırma, Erokspor\'a Transfer Oldu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un kaptanı Yunus Emre Sonsırma sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılarak eski antrenörü olan Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Safiport Erokspor'a imza attı. İstanbul ekibi 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucuyu kadrosuna kattı. Petkim'de daha önce 2023-2024 sezonunda oynayan Yunus geçen sezon başında Manisa Basket'ten takıma dönmüştü. Yunus Sonsırma geçen sezon ligde 5.0 sayı, 2.6 ribaund, 2.5 asist EuropeCup'ta 3.0 sayı, 2.2 ribaund, 2.3 asist ortalamaları tutturmuştu. Yunus Sonsırma daha önce farklı dönemde Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Karşıyaka formasını giymişti.