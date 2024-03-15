Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Maldan Mahallesi\'nde Halı Saha Açılışını Yaptı

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Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Maldan Mahallesi'nde gençlere söz verdiği halı sahayı tamamlayarak açılışını yaptı. Açılışta konuşan Başkan Çerçi, "Gelecek nesiller olarak gördüğümüz gençlerimize ne yapsak azdır." dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı'nda söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Maldan Mahallesi gençlerine halı saha sözü veren Başkan Çerçi yapımı tamamlanan projenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ve Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları eşlik etti. Söz verdikleri hizmetleri tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, "Maldanlı gençlerimiz için hayırseverlerimizin destekleriyle mahallemize kazandırdığımız halı sahanın açılışını gerçekleştirdik. Gelecek nesiller olarak gördüğümüz gençlerimize ne yapsak azdır. Belediye olarak Düğün ve Çok Amaçlı Salon, Halı Saha, Genç Odası, kilitli parke taşı, yeni park alanı ve birçok hizmeti kazandırdığımız Maldan Mahallemize hizmetlerimiz sürecek" dedi.

'Babalar sözünü tutar' yazılı pankart astılar

Mahalle sakinleri yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Babalar Sözünü Tutar Yunusemre Maldan Futbol Sahası için teşekkür ederiz Büyük Başkan" yazılı pankartı yeni halı sahaya asarak Başkan Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA