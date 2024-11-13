Yunusemre Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine 1 Milyon 120 Bin TL Destek Sağladı

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Yunusemre Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki amatör spor kulüplerine toplam 1 milyon 120 bin TL nakdi yardımda bulundu. Mesir Tabiat Parkı'nda düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Töreni'nde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Amatör Spor Kulüpleri kırmızı çizgimizdir' dedi.

Yunusemre'yi spor kenti yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulundu. Mesir Tabiat Parkı'nda düzenlenen törende amatör spor kulüplerine 1 milyon 120 bin TL destek sağlandı. Destek kapsamında Bölgesel Amatör Lig kulüplerine 100 bin TL, Süper Amatör Lig kulüplerine 70 bin TL, 1. Amatör Lig kulüplerine 50 bin TL, 2. Amatör Lig kulüplerine 30 bin TL, altyapısı olan ve amatör ligde olmayan kulüplere ise 20 bin TL nakdi yardımda bulunuldu. Törene Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzcin, Emine Özge Arslan, Ali Gök, Mehmet Mesut Doğan, Hakan Gürtunca, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Kanik, amatör spor kulüpleri yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

"Amatör spor kırmızı çizgimizdir"

Yunusemre'yi spor kenti yapacaklarının altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban düzenlenen törende yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Amatöre verdikleri destek sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Daha önce Yunusemre Belediyespor'u tamamen altyapıya yönelik bir spor kulübü haline getireceğimizi ve oraya harcayacağımız parayı hakkaniyet oranında kulüplerimize paylaştıracağımızı söylemiştik. Amatör spora destek sözü verdik ve bu sözü yerine getiriyoruz. Amatör spor kulüplerine ve gençlere destek vererek madde bağımlılığı ile mücadele ediyoruz. Amatör spor kulüpleri madde bağımlılığıyla mücadelenin en önemli kilit taşıdır. Yunusemre ilçesi sınırları içeresinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize toplam 1 milyon 120 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz. Geçen yıl Yunusemre Belediyesi'nden yapılan katkı 12 bin 500 TL idi. Yunusemre Belediyespor Kulübü amatör spor kulüplerinin emrinde. Yunusemre değişiyor. Yunusemre'yi spor, kültür, sanat ve bilim merkezi yapacağız. İlçemizde yaşayan herkes bizim için bir değerdir ve başımızın tacıdır. Ancak amatör spor kulüpleri bizim için en önemli kırmızı çizgidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Törenin sonunda Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a amatör spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de dün gerçekleştirdiği törende ildeki 81 amatör spor kulübüne 4 milyon TL maddi destekte bulunmuştu. - MANİSA