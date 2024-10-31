Yunusemre Belediyespor Badminton Takımı, Cumhuriyet Kupası\'nda 8 Madalya Kazandı

Spor

Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, Badminton Cumhuriyet Kupası'nda 8 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Badminton Cumhuriyet Kupası'nda 8 madalya kazandı. Performansıyla göz dolduran sporcular, müsabakalarda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Çekişmeli geçen müsabakalarda 9 yaş altı tek erkeklerde Can Abdullahoğlu birinci, 11 yaş altı tek kızlarda Irmak Denktaş birinci, Elif Ada Ceylan ikinci, 13 yaş altı tek kızlarda Yağmur Denktaş birinci, Vildan Karakaya ikinci, Canan Abdullahoğlu üçüncü, 15 yaş altı tek erkeklerde ise Ömer Furkan Özel birinci, Yusuf Efe üçüncü olmayı başardı. - MANİSA