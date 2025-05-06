Yunusemre Belediyespor Badminton Takımı İl Birinciliği\'ni Zirvede Tamamladı

Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, 13 Yaş Altı İl Birinciliği'nde her kategoride madalya alarak müsabakaları zirvede tamamladı.

Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği'nde madalyaları topladı. Her kategoride madalya alan sporcular, 10-14 Mayıs tarihlerinde Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. Buna göre 13 yaş altı tek kızlarda Zeren Doğa Akgün birinci, Elif Ada Ceylan ikinci, Yağmur Denktaş ve Fatma Derin Güleç üçüncü olurken, çift kızlarda Zeren Doğa Akgün-Vildan Karakaya birinci, Yağmur Denktaş-Fatma Derin Güleç ikinci, Elif Ada Ceylan-Irmak Denktaş üçüncü, çift karışıkta Enes Kahraman-Vildan Karakaya üçüncü, tek erkeklerde Enes Kahraman üçüncü, çift erkeklerde Kayra Taha Aydın- Mustafa Şahin üçüncü oldu. - MANİSA