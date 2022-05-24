Yunusemre Belediyespor'da Erkan Aslan dönemi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'da Erkan Aslan dönemi

24.05.2022 10:37
Yunusemre Belediyespor'da Erkan Aslan dönemi

Yunusemre Belediyespor, 2022-2023 sezonunda futbol A takımı teknik direktörlüğüne Erkan Aslan'ı getirdi.

Yunusemre Belediyespor, 2022-2023 sezonunda futbol A takımı teknik direktörlüğüne Erkan Aslan'ı getirdi. Tecrübeli teknik adam, düzenlenen imza töreniyle resmen göreve başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Yunusemre Belediyespor'da teknik direktörlüğe Erkan Aslan getirildi. Deneyimli çalıştırıcı için Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisinde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde yöneticiler Mustafa Vural, Muharrem Uzunlar, Gürkan Kızıltuğ, Sportif Direktör Sedat Öngider ve Genel Kaptan Aladdin Erdoğan yer aldı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Arif Alkan, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Başkan Alkan yaptığı açıklamada, "2022 - 2023 sezonunun ilk anlaşmasını Erkan Hocamızla gerçekleştirdik. Kurulduğumuz günden bu yana Manisa'daki hocalarımıza fırsat vermeye çalıştık. Erkan Hocamız da bu şehrin futbol adamı. Kendisi daha önce takımımızı çalıştırmıştı, 2 ve 3. Lig'de teknik direktörlük yaptı. Manisa'mızın yetiştirdiği değerlerden biri. Ona da şampiyonluğa oynayan bir takım çalıştırma fırsatını sunmuş bulunuyoruz. Bu bir ekip işi. Bu birliktelikle başarının geleceğine inanıyoruz. Pandemiden bu yana iki yıldır kendimizi tam olarak BAL'a veremedik. Bu sezona erken başlayarak iyi yerlere gelmek istiyoruz. 3. Lig hedefimiz doğrultusunda izlediğimiz oyunculardan transferler yapacağız. 250 binin üzerinde nüfusu olan Yunusemre ilçemize ferdi branşlarda nasıl başarılar kazandırdıysak, futbolda da başarılar kazandırmayı planlıyoruz. Muradiye Futbol Sahamız tamamlandı. 1-2 ay içerisinde sahamıza geçeceğiz. 1-2 aya kongremiz olacak. Yeni yönetime Manisa'nın tanınmış iş insanlarını, abilerimizi kardeşlerimizi alacağız. Yeni yönetime katılacak arkadaşlar bizlere güç vereceklerdir. Eski ve yönetim olarak ayırt etmeden inşallah hedefimize varacağımızı umut ediyoruz. Bu şehrin 3. Lig'de olması gereken bir futbol takımına ihtiyacı var. Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin de desteğiyle güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Erkan Aslan ise Yunusemre Belediyespor'a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve yönetim kurulumuza bana bu görevi layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Sıfırdan ilmek ilmek örerek buralara gelen ve şu anda Manisa'nın en değerli kulüplerinden biri olan Yunusemre Belediyespor'un bu sene hedefleri çok farklı. İnşallah hep beraber belirlenen hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Sırasıyla Somaspor, Yunusemre Belediyespor, Manisaspor, Ödemişspor, Kınık Belediyespor ve Manisa Sanayispor takımlarında görev yapan Erkan Aslan'ın yardımcılıklarını Suat Avcı, Fatih Kotan ve Serhat Ferhat Koçyiğit yapacak. - MANİSA

Yunusemre Belediyespor'da Erkan Aslan dönemi
Yunusemre Belediyespor'da Erkan Aslan dönemi
Yunusemre Belediyespor'da Erkan Aslan dönemi

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Kaynak: İHA

Erkan Aslan, Yunusemre, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor'da Erkan Aslan dönemi - Son Dakika


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