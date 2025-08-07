Yunusemre Belediyespor\'dan Ece Dirlikli İle Önemli Transfer

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, başarılı pasör Ece Dirlikli ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor'da dış transfer çalışmaları başladı. Başantrenör Seda Çarıkçı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen Yunusemre, tecrübeli pasör oyuncusu Ece Dirlikli'yi renklerine bağladı. Ece Dirlikli için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, "Yeni sezonda şehrimizi başarıyla temsil edecek bir kadroyu oluşturmanın hazırlığı içerisindeyiz. Çalışmalarımız kapsamında ilk transferimiz Ece Dirlikli oldu. Ece, kulübümüzün altyapısından yetişmiş, daha sonra da kariyerini 2. Lig'de başarıyla oynayarak geçiren önemli bir sporcu. Kendisinin yeteneği ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar yapacağına inanıyoruz" dedi.

Ece Dirlikli ise yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirterek kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Tecrübeli sporcu şöyle konuştu: "Büyüdüğüm ve geliştiğim kulübümde tekrar forma giymek benim için çok değerli. A takım şansını bize sundukları için başta Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban olmak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Hakan Gürtunca'ya, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e teşekkür ederiz. Eve dönmek ve Seda hocamızla tekrar çalışmak çok güzel. Kulübümüzün başarısı için elimden geleni yapacağım"

2002 doğumlu 1.82'lik pasör, İzmir Forza Spor Kulübü ve Altay takımları ile 2. Lig'de forma giydi. - MANİSA