Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması

07.04.2022 12:34
Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması

Yunusemre Belediyespor, futbol altyapısına oyuncu kazandırmak amacıyla Laleli İlkokulu'nda yetenek taraması yaptı.

Yunusemre Belediye spor, futbol altyapısına oyuncu kazandırmak amacıyla Laleli İlkokulu'nda yetenek taraması yaptı.

Katıldığı birçok branşta okullarda yetenek taraması yapan Yunusemre Belediyespor, geleceğin futbolcularını Manisa ve Türk futboluna kazandırmak için çalışmalarına hız verdi. Bu amaç doğrultusunda atağa kalkan Mavi Beyazlılar, Laleli İlkokulu'nda düzenlediği sınıflar arası mini futbol turnuvasıyla yetenek keşfi yaptı. Altyapı antrenörleri Bayram Hasçelik, Cemil Aksel ve Mehmet Akif Kengel eşliğinde yapılan seçmelerde çocukların heyecanı ve neşesi görülmeye değerdi. Seçmeleri Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş ve Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu da takip etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, küçük yaşta spor eğitimine önem verdiklerini belirterek, çocuk ve gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Alkan, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde modern tesislerde uzman antrenör kadromuz ile çocuklarımıza kaliteli bir futbol eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki bu taramalardan nice yetenekler çıkacak. Taramaların yapılmasında bizlere destek veren Laleli İlkokulu idaresine ve öğrenci velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması
Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması
Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması
Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması - Son Dakika


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