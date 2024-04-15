Yunusemre Belediyespor Güreşçileri 5 Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda 5 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.
Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Okul Sporları 11-12 Yaş Küçükler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda 5 madalya elde ederek Manisa'nın gururu oldu. Mavi-Beyazlı sporcular, müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile Edirne'de yapılacak Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Müsabakalarda 34 kiloda Ramazan Özman ve 68 kiloda Seyit Ali Yıldız altın madalya kazanırken, 30 kiloda Musa Yusuf Tekin, 41 kiloda Ömer Faruk Ariç gümüş, 80 kiloda Yusuf Emir Yünden bronz madalyanın sahibi oldu. - MANİSA
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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