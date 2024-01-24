 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Türkiye Şampiyonalarında Madalyalar Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Türkiye Şampiyonalarında Madalyalar Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un altyapısından yetişen güreşçiler, 2023 Türkiye şampiyonalarında başarılı performans sergileyerek Manisa'nın gururu oldu. Küçük yaş gruplarında kürsüye çıkan sporcular, gelecek için umut veriyor. Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, altyapının gücünü gösterdiklerini belirterek, 2024'te milli takıma sporcu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Başarılarından dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti.

Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Türkiye Şampiyonalarında Madalyalar Kazandı
24.01.2024 - 11:48,
Abone Ol

Yunusemre Belediyespor'da altyapıdan yetişen güreşçiler, Türkiye şampiyonalarında Manisa'nın gururu oldu.

Güreş altyapısına önem veren Yunusemre Belediyespor, yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırmaya devam ediyor. Altyapıdan yetiştirilen güreşçiler, 2023 yılında katıldıkları Türkiye şampiyonalarında fırtına gibi eserek madalyaları topladı. Küçük yaş gruplarında kürsüye adını yazdıran Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, sürekli ilerleme kat ederek gelecek için olumlu sinyaller veriyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, oluşturdukları güçlü altyapının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Rona, "Kısa bir süre önce oluşturduğumuz altyapımızdan 2022'de Hakim Beytullah Kalay ve Civan Yalçın ile elde ettiğimiz madalyalarla Türkiye'de ses getirmiştik. 2023'te ise parlak bir sezonu geride bıraktık, birçok illerarası ve okul sporları müsabakalarında madalyalar elde ederken, Türkiye şampiyonalarında ise 10'a yakın madalya elde ettik. Bizim ana hedefimiz 2024'te milli takıma sporcu kazandırmak. İnşallah bunu da başaracağız. Ata sporumuza desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" dedi. 2023 yılında Şanlıurfa'da düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 30 kiloda Ramazan Özman, 68 kiloda Yusuf Emir Yünden ve 34 kiloda Hakim Beytullah Kalay Türkiye 2'ncisi olurken, 30 kiloda Ömer Faruk Batur Türkiye 3'üncüsü oldu. Rize'de yapılan Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ise Kadir Kadiroğlu 44 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Yozgat'ta yapılan 11-12-13 Yaş Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 38 kiloda Furkan Akgün Türkiye Şampiyonu olurken, 52 kiloda Ahmet Yiğit Efe ve 62 kiloda Hasan Hüseyin Akbıyık Türkiye 3'üncüsü oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yunusemre, Türkiye, Manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Türkiye Şampiyonalarında Madalyalar Kazandı - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah'ın bedelini Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Türkiye Şampiyonalarında Madalyalar Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement