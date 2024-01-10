Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Turnuvadan Kupa ve Madalyalarla Döndü

Denizli'de yapılan U13-U15 İllerarası Grekoromen Güreş Turnuvası'na katılan Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, müsabakalardan kupa ve madalyalarla döndü.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Denizli'de düzenlenen U13-U15 İllerarası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda kupa ve madalyaları topladı. Müsabakalar sonunda U13 yaşta 38 kiloda Ömer Faruk Ariç birinci, Hakim Beytullah Kalay ikinci, 30 kiloda Muhammed Ali Kalay ve Musa Yusuf Tekin, 68 kiloda Seyit Ali Yıldız üçüncü oldu. Yunusemreli güreşçiler ayrıca U13'te takım halinde üçüncülük kupasına imza attı. U15 yaş kategorisinde ise 41 kiloda Civan Yalçın ve 80 kiloda Cengiz İbrahim Çelik ikinci olurken, 41 kiloda Furkan Akgün ve 44 kiloda Emirhan Demir üçüncü oldu. Ayrıca U17 yaş 51 kiloda Kadir Kadiroğlu birinci, 80 kiloda Furkan Altıner üçüncü olarak Manisa'yı başarıyla temsil etti. - MANİSA