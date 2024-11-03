Yunusemre Belediyespor, Hentbol 2. Lig\'e 1 Puanla Başladı

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THF 2. Lig'de mücadele eden Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, konuk ettiği Burdur Gençlikspor ile 30-30 berabere kalarak lige puanla başladı.

Hentbol Erkekler 2.Ligi'nde Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Burdur Gençlikspor ile 30-30 berabere kaldı. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk devreyi 15-13 geride kapatan Mavi Beyazlılar, ikinci yarıda öne geçse de zorlu mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Mavi Beyazlılar skor 30-30'ken son 4 saniye kala Eren Çalışkan ile kullandığı 7 metrelik atışı gole çevirdi ancak hakemler Ahmet Kaya ve Göktuğ Uludağ atıştan önce maç süresinin bittiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Ev sahibi takımda Berk Öztürk 9, Süleyman Angi 7, Okan Yalçınkaya ve Egecan Dursun 5'er, Eren Çalışkan ve İsmail Türköz de 2'şer gol kaydetti. Karşılaşmayı Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can birlikte izledi. Yunusemre Belediyespor haftaya Aydın Köşk Belediye Doğanspor'a konuk olacak. - MANİSA