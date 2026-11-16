Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Altınayspor\'u 3-1 yendi

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Altınayspor'u 3-1 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 puanla 7. sırada yer alırken ikinci yarıya galibiyet serisi hedefiyle hazırlanıyor.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 11. haftasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Altınayspor'u 3-1 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle noktaladı.

Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Yunusemre'nin Sultanları, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Altınayspor, 25-23'lük skorla setlerde eşitliği sağladı.

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü eline alan kırmızı-beyazlı ekip, 25-18'lik skorla tekrar öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette de rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Yunusemre Belediyespor, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ilk devreyi 11 puanla 7. sırada tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci yarı öncesinde önemli bir moral kazandı.

İkinci devreye kendi sahasında başlayacak

Yunusemre Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk maçında Bayraklı Belediyespor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.