Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Altınayspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Altınayspor'u 3-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Altınayspor\'u 3-1 yendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Altınayspor'u 3-1 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Manisa temsilcisi bu sonuçla 11 puanla 7. sırada yer alırken ikinci devreye galibiyet serisi hedefiyle hazırlanıyor.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Altınayspor'u 3-1 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 puanla 7. sırada yer alırken ikinci yarıya galibiyet serisi hedefiyle hazırlanıyor.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 11. haftasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Altınayspor'u 3-1 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle noktaladı.

Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Yunusemre'nin Sultanları, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Altınayspor, 25-23'lük skorla setlerde eşitliği sağladı.

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü eline alan kırmızı-beyazlı ekip, 25-18'lik skorla tekrar öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette de rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Yunusemre Belediyespor, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ilk devreyi 11 puanla 7. sırada tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci yarı öncesinde önemli bir moral kazandı.

İkinci devreye kendi sahasında başlayacak

Yunusemre Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk maçında Bayraklı Belediyespor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerYunusemreManisaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Çorum’da mühendis safran ekti: Gramı 1400 liraya kadar alıcı buluyor Çorum'da mühendis safran ekti: Gramı 1400 liraya kadar alıcı buluyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Ayvalık’ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
Ayvalık'ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 14:02:08. #7.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Altınayspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android