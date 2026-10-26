Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Altay\'ı 3-1 yenerek puanını 6\'ya çıkardı

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Voleybol 2. Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 36-34 kazanarak büyük heyecana sahne olan karşılaşmadan galip ayrılan Manisa temsilcisi, ligdeki puanını 6'ya yükseltti.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 6. hafta karşılaşmasında Manisa Atatürk Spor Salonu'nda Altay'ı ağırladı. Kırmızı-beyazlı ekip, çekişmeli geçen mücadelede rakibini 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk seti büyük heyecana sahne oldu. İki takımın da üstünlük kurmak için mücadele ettiği seti Yunusemre Belediyespor, 36-34 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Altay, 25-16'lık skorla durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü ele alan Yunusemre'nin Sultanları, bu seti 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren Manisa temsilcisi, 25-22'lik skorla seti ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Altay karşısında aldığı galibiyetle ligdeki puanını 6'ya çıkaran Yunusemre Belediyespor, moral depoladı. Manisa temsilcisi, ligin gelecek haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yunusemre'nin Sultanları, bu mücadeleden de iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.