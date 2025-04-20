Yunusemre Belediyespor Kadınlar Voleybol 2. Ligi\'ne Katılma Kararı Aldı

Yunusemre Belediyespor, 2025-2026 sezonunda Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne katılma kararı aldı.

Manisa'da 19 branşta 3 bin sporcusu bulunan Yunusemre Belediyespor, gelecek sezon voleybolda Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etme kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, kararın kulübe ve voleybol camiasına hayırlı olmasını temenni etti. "Kızlarımız bizim gururumuz ve geleceğimizdir" diyen Gürtunca, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın destekleriyle gelecek sezon 2. lige katılmaya karar verdik. Şehrimizde büyüyen voleybol potansiyelini göz önüne alarak bu kararı almış bulunuyoruz. Gerekli kriterleri karşılayıp başvuruları yapacağız. Bizler gençlerimizin hedefleri ve hayalleri için varız. Onların özverili mücadelesini önemsiyor, alkışlıyor ve destekliyoruz. Bu karar, Manisa'mıza ve Yunusemre'mize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise altyapıda Manisa'nın en iyi kulüplerinden biri olduklarının altını çizerek, attıkları 2. lig adımının yüzlerce çocuk ve gence motivasyon kaynağı olacağını söyledi. Yeni sezon için gerekli çalışmaları resmen başlattıklarını kaydeden Kanik, "2025-2026 Voleybol Sezonu'nda her kulvarda hedefleri olan, sporseverlere heyecan veren bir Yunusemre Belediyespor izleteceğiz" dedi.

Sporcular, antrenörler ve veliler de alınan karar nedeniyle mutluluklarını dile getirerek başta Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA