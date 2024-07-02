Yunusemre Belediyespor, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Manisa\'yı temsil edecek

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Yunusemre Belediyespor Yağlı Güreş Takımı, 5-7 Temmuz tarihlerinde Edirne'de yapılacak 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Manisa'yı temsil edecek.

Yunusemre Belediyespor'un yağlı güreşçileri gözünü Kırkpınar'a dikti. Mavi Beyazlılar, 5 - 7 Temmuz tarihlerinde Edirne'de yapılacak 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 6 sporcuyla katılacak. Buna göre Teşvik 1'de Talha Özkutlu, Teşvik 2'de İsmail Erkoç, Ayak Boyunda Ahmet Gökçen, Deste Küçük Boyda Ahmet Can Akça, Bilal Efe Karacaoğlu, Deste Büyük Boyda Melih Özdemir, er meydanında madalya için ter dökecek. Hazırlıkların son aşamada olduğunu belirten Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Antrenörü Ali Gökçen, Kırkpınar'a umutlu gideceklerini kaydetti. Tarihi güreşlerde Manisa'nın adını başarıyla duyurmak istediklerini söyleyen Gökçen, "Her yağlı güreşçinin hayalinde Kırkpınar'da boy gösterip madalya kazanmak vardır. Güzel bir ekiple müsabakalara hazırlanıyoruz. Bu sezon çok sayıda güreşlerden madalya ile dönmüştük ancak Kırkpınar'ın heyecanı ve havası çok farklı. Oradan da iyi sonuçla ayrılıp mevcut başarımızı taçlandırmak istiyoruz" dedi. - MANİSA