Yunusemre Belediyespor Milli Judocuları Avrupa Kupalarında Madalya Kazandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Milli Judocuları Avrupa Kupalarında Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor Milli Judocuları Avrupa Kupalarında Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un milli judocuları Ümitler ve Gençler Avrupa kupalarında bir altın bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

04.03.2024 12:28  Güncelleme: 12:56
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Yunusemre Belediyespor'un milli judocuları katıldıkları Ümitler ve Gençler Avrupa kupalarında bir altın bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Bosna Hersek'te düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda altın madalya kazanırken, Fulya Ergen ise Antalya'da düzenlenen Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 63 kiloda bronz madalya elde etti.

Sümeyye Kaya'dan altın madalya

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda altın madalya kazandı. Müsabakaların son 32 turunda Hırvat Jana Ljubicic'i, son 16 turunda Bosnalı Johanna Elizabeth Klinger'i, çeyrek finalde Bosnalı Elma Poprzenovic'i, yarı finalde Bosnalı Korina Dzidic'i yenen Sümeyye, finalde Alman rakibi Tayla Grauer'i ipponla mağlup ederek şampiyon oldu. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, sporcuyu ve başarıda emeği geçenleri kutlayarak, katılımın yoğun olduğu turnuvada İstiklal Marşı'nı dinlettikleri için gururlu olduklarını söyledi. Kuruldukları yıldan bu yana 15 branşta altyapıya verilen önemle tarihi başarılara imza attıklarının altını çizen Alkan, "Milli takımımıza yetiştirdiğimiz değerlerimizden biri olan Sümeyye Kaya, Okul Sporları Dünya şampiyonluğunun ardından bu kez de Avrupa Judo Kupası'nda şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Büyük bir gurur yaşıyoruz. Kendisini, ailesini ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ederim. Spora ve sporcuya verdiği desteklerle bu başarıların mimarı olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye de ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Fulya Ergen'den bronz madalya

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Fulya Ergen, Antalya'da düzenlenen Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 63 kiloda bronz madalya elde etti.

Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası 19 ülkeden 367 sporcunun katılımıyla Antalya'da yapıldı. Turnuvada ülkemizi temsil eden Yunusemre Belediyespor'un judocusu Fulya Ergen, 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Fulya Ergen müsabakalarda ilk turu maç yapmadan geçerken, son 16 turunda Yunan Anni-İris Chrisaki'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fulya bu turda milli takımımızdan Dünya ve Avrupa şampiyonu Sinem Oruç'a kaybetti. Başarılı sporcu, repesajda önce Gürcü Tamar Gamiashvili'yi, daha sonra Yunan Eleni Taxidou'yu mağlup ederek üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük maçında milli takımımızdan Sema Nur Öztunç'u ipponla yenen Fulya, ülkemize bronz madalya kazandırdı. Milli sporcuyu tebrik eden Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "Fulya'dan bu başarıları bekliyorduk. Çok iyi çalışıyor. Ekip olarak daha fazla çalışıp ülkemize nice madalyalar kazandıracağız. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Milli Judocuları Avrupa Kupalarında Madalya Kazandı - Son Dakika

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