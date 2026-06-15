Yunusemre'de smaçör Rengin Nuhoğlu yuvada kaldı - Son Dakika
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Yunusemre'de smaçör Rengin Nuhoğlu yuvada kaldı

Yunusemre\'de smaçör Rengin Nuhoğlu yuvada kaldı
15.06.2026 14:49  Güncelleme: 14:50
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Kadınlar Voleybol 2. Ligi ekibi Yunusemre Belediyespor, altyapıdan yetişen smaçör Rengin Nuhoğlu ile yeni sezon için yeniden anlaştı.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi ekiplerinden Yunusemre Belediyespor, yeni sezon yapılanması kapsamında başarılı smaçör Rengin Nuhoğlu ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor, yeni sezon planlamaları kapsamında başarılı smaçörü Rengin Nuhoğlu ile yeniden anlaşma sağladı. Kulübün altyapısında yetişen ve kariyerinde Seramiksan, Manisa BBSK ve Akhisargücü formalarını da giyen 2005 doğumlu sporcu, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı forma için mücadele edecek. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Bülent Kanik ile yöneticiler Metin Keleş ve Berkant Kayıkçı da katıldı.

İmza töreninde konuşan Rengin Nuhoğlu, yeniden Yunusemre Belediyespor forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu kulüp benim yetiştiğim, kendimi geliştirdiğim yer. Yeni sezonda da formamız için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takım olarak başarılı bir sezon geçirmek ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettirmek istiyoruz. Bana duyulan güven için kulüp yönetimimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Rengin, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla takımımıza önemli katkılar sağladı. Kendi öz kaynaklarımızdan yetişen sporcularımızı bünyemizde tutmak bizim için ayrıca değer taşıyor. Yeni sezonda da Rengin'in takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. Hem kendisine hem de takımımıza başarılı bir sezon diliyorum. Hayırlısı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre'de smaçör Rengin Nuhoğlu yuvada kaldı - Son Dakika

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