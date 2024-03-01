Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Selvinaz Küçükcankurtaran Bronz Madalya Kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un taekwondocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları'nda 52 kiloda üçüncü oldu.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Uşak'ta yapılan Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları'nda 52 kiloda bronz madalya kazandı. Başarılarına yenisini ekleyen Selvinaz, bu dereceyle Çorum'da yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılma hakkını elde etti. Hedeflerinin Çorum'dan da madalya ile dönmek olduğunu belirten Yunusemre Belediyespor Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz, "Aynı zamanda Manisa Spor Lisesi öğrencisi olan Selvinaz, bu yıl ilk kez gençlerde yarıştı ve kategorisinde genellikle yaşça büyük sporculara karşı mücadele etti. Bu nedenle bizim için anlamlı bir madalya oldu. Sporcumuzu kutlarım. İnşallah başarıların devamını getireceğiz" dedi. - MANİSA