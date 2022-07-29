Yunuskentli çocuklar spor kurslarını çok sevdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunuskentli çocuklar spor kurslarını çok sevdi

29.07.2022 17:21
Yunuskentli çocuklar spor kurslarını çok sevdi

Yunusemre Belediyespor'un Akgedik Yunuskent'te açtığı okçuluk ve taekwondo kursları yoğun ilgi görüyor.

Yunusemre Belediye spor'un Akgedik Yunuskent'te açtığı okçuluk ve taekwondo kursları yoğun ilgi görüyor.

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu çalışmaları 15 branşta devam ediyor. Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yaz da çok yönlü bir organizasyona imza atan mavi-beyazlılar, Manisa merkezin yanı sıra Akgedik Yunuskent'te de çocukları sporla buluşturuyor. Çocuk ve gençler, okçuluk ve taekwondo branşlarına yönelik açılan kursları çok sevdi. Kursları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater ve Sportif Direktör Sedat Öngider, sporcularla sohbet etti. Kısa sürede yapılan çalışmalar neticesinde bölgedeki yüzlerce çocuğu sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, ilerleyen yıllarda Akgedik'ten Türk sporuna çok sayıda milli sporcu çıkaracaklarına inandıklarını kaydetti.

Belirledikleri vizyonla spor kültürü olan, sağlıklı, ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyleyen Can, "Başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr.

Mehmet Çerçi olmak üzere Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a, Akgedik TOKİ İlkokulu Müdürü Abdullah Mesut Arslan'a, okul idarecilerine, öğretmenlerine, sporcu velilerine ve her zaman yanımızda olan Suat Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

YORUMLAR
500
Yunusemre'den şampiyon judoculara tebrik Yunusemre'den şampiyon judoculara tebrik
Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunuskentli çocuklar spor kurslarını çok sevdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:03 Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:10:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yunuskentli çocuklar spor kurslarını çok sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement