Yunusemre Belediyespor'un Tekvando Altyapı Grubu Kuşak Terfi Sınavında Heyecan Doruktaydı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'un Tekvando Altyapı Grubu Kuşak Terfi Sınavında Heyecan Doruktaydı

Yunusemre Belediyespor\'un Tekvando Altyapı Grubu Kuşak Terfi Sınavında Heyecan Doruktaydı

Yunusemre Belediyespor'un Akgedik Mahallesi'nde oluşturan tekvando altyapı grubu, kuşak terfi sınavında büyük bir heyecan yaşandı. Sporcuların yeni kuşaklara terfi ettiği törende, veliler de yoğun ilgi gösterdi.

21.10.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Yunusemre Belediyespor'un Akgedik Mahallesi'nde oluşturduğu tekvando altyapı grubunun kuşak terfi sınavı büyük heyecana sahne oldu.

Yunusemre Belediyespor'un minik tekvandocular adım adım büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Mavi-beyazlı kulübün Akgedik Mahallesi'nde oluşturduğu tekvando altyapı grubu, gerçekleşen sınavla yeni kuşaklarına kavuştu. Türkiye Taekwondo Federasyonu takviminde bulunan 2024 yılının 3. Dönem Kuşak Terfi Sınavı'nın komisyonunda Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yönetici Sercan Tunç, genel koordinatör Güliz Onater, antrenörler Serap Aydeniz ve Eren Şerifler ile Nazmiye Günlü yer aldı. Velilerin büyük ilgi gösterdiği sınava katılan sporcular, başarılı olarak bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı. Sporculara kuşaklarını takan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, törende yaptığı konuşmada, sınava katılan tüm sporcuları ve onların daima yanında olan ailelerini ve antrenörlerini tebrik etti. Çocukların olumlu gelişiminden memnun olduklarını kaydeden Kanik, her geçen gün büyüyen bir aile olduklarını ifade ederek, el birliğiyle yapılacak altyapı çalışmaları neticesinde gelecekte ulusal ve uluslararası müsabakalara damga vuran şampiyonlar çıkarmak istediklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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