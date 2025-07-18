Yunusemre Belediyespor\'un Yüzücüleri Balıkesir\'de Başarıya İmza Attı

Bu sezon katıldığı müsabakalarda Manisa'nın gururu olan Yunusemre Belediyespor'un yüzücüleri, Balıkesir'de düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Seçme Yarışları'na da damga vurdu.

Yunusemre Belediyespor'un yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Seçme Yarışları'nda barajı geçmeyi başardı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden sporculardan Irmak Pekkarakaş 800 metre serbestte elde ettiği dereceyle hem bölge birincisi hem de Türkiye üçüncüsü oldu. Sağnak Serra Kalaycı 200 metre karışık, 100 metre ve 200 metre sırtüstünde ikinci, 50 metre sırtüstünde üçüncü, Yağız Karataş 200 metre serbest ve 200 metre karışıkta üçüncü, Doruk Atabey ise 200 metre serbestte ikinci, 100 metre serbestte üçüncü, 50 metre kelebekte ve 200 metre sırtüstünde ikinci oldu.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, dereceye giren sporcuları ve başarıda emeği geçen antrenörleri tebrik etti. Başkan Kanik yaptığı açıklamada, katıldıkları her branşta olduğu gibi yüzmede de iyi dereceler elde ettiklerinin altını çizerek, Türk sporuna yeni yetenekler kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti. - MANİSA