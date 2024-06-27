Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları Başladı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları Başladı

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları Başladı

Yunusemre Belediyespor tarafından düzenlenen yaz spor okullarında yüzme branşı kursları başladı. Kursların açılışı Muradiye Sosyal Tesisleri'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

27.06.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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Yunusemre Belediye spor yaz spor okulları yüzme kursları başladı. Kursların açılışı Muradiye Sosyal Tesisleri'nde yoğun katılımla yapıldı.

Çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla organize edilen Yunusemre Belediyespor yaz spor okullarında yüzme branşı kursları başladı. 7-14 yaşta yoğun talep gören kursların açılışı Muradiye Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Açılışa katılan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, keyifli, eğlenceli ve renkli bir yaz mevsimi geçireceklerini söyledi. Yaz spor okullarında yüzmenin en çok ilgi gören branşlardan biri olduğunun altını çizen Kanik, bu nedenle havuzların ilk günden dolup taştığını kaydederek gösterilen ilgiden son derece memnun kaldıklarını söyledi.

Kursların uzman eğitmenler eşliğinde eylüle kadar süreceğini sözlerine ekleyen Kanik, "Muradiye'deki kurslarımız dört dönem boyunca salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 1'er saat, Necmi Temizel Tesisleri'ndeki kurslarımız ise üç dönem olmak üzere haftanın üç günü salı, çarşamba ve perşembe günleri 1'er saat yapılacak. Hedefimiz çocuklarımıza yüzmeyi eğlenerek öğretmenin yanı sıra onları başarılı bir geleceğe hazırlamaktır. Bu nedenle kurslarımızı kışın da devam ettirmeyi planlıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza ise güzel bir kurs dönemi diliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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