Yunusemre Belediyespor Yönetimi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Yönetimi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Yunusemre Belediyespor Yönetimi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü\'nü Ziyaret Etti

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti. Ziyarette gelecekte yapılacak sportif çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

14.08.2024 11:43  Güncelleme: 11:45
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Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü ziyaret etti. Mavi-Beyazlı yönetim, İl Müdürü Öztürk'e forma ve çiçek takdim ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ve yönetim kurulu üyeleri İsmail Aydın, Engin Uzun, Zuhal Güneş, Halil Çakıcı ve Metin Keleş, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette gelecekte yapılacak sportif çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sporun gelişimi için güzel bir iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. İl Müdürü Yunus Öztürk'e desteklerinden ötürü teşekkür eden Kanik, "Amacımız ortak değerimiz, gözbebeğimiz çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Bu doğrultuda kurumlararası iş birliğine büyük önem veriyoruz. İl Müdürlüğümüzle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de tüm kulüplerin yanında olduklarının altını çizerek Yunusemre Belediyespor'un birçok branşta yetiştirdiği sporcularla Manisa ve Türk sporuna önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti ve yönetime çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sonunda mavi-beyazlı yönetim, İl Müdürü Yunus Öztürk'e forma ve çiçek takdim etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Yönetimi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Yönetimi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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