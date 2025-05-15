Yunusemre Belediyespor Yüzücüleri Rize\'de Madalyalara Doydu

Yunusemre Belediyespor'un yüzücüleri, Rize'de düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Etap Müsabakalarında madalyaları topladı.

Yunusemre Belediyespor'un yüzücüleri, Rize'de düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Etap Müsabakalarında başarılı bir performans sergileyerek Manisa'nın gururu oldu. Bireysel yarışlarda Manisa'ya 9 madalya kazandıran Mavi Beyazlılar, Çağan Hürman, Halil Arda Sevgili, Alp Çetinkaya, Çınar Uras Kaplan'dan oluşan ekiple 4x50 karışık bayrak yarışında da bölge 2'ncisi olmayı başardı. Müsabakalar sonunda Sağnak Serra Kalaycı, 200 metre sırt üstünde gümüş, 200 ve 400 metre serbestte bronz, Doruk Atabey 100 ve 200 metre serbestte, Irmak Pekkarakaş 400 metre serbestte, Asel Bilge 200 metre kurbağalamada, Yağız Karataş 400 metre serbestte ve Batuhan Altıntaş ise 50 metre serbestte bronz madalya kazandı. - MANİSA