Yunusemre Belediyespor Yüzücüleri Türkiye Şampiyonası\'na Katılmaya Hak Kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un yüzücüleri, Afyonkarahisar'da yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakası'nda barajı geçerek Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 15-17 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakası'ndan madalyalarla döndü. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemreli sporcular Elif Aşanlı, Bade Altınmakas, Meryem Sare Koldaş, Zeynep Uygun ve Eren Ülgen, barajı geçerek 6-8 Aralık'ta Samsun'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Elif Aşanlı, Bade Altınmakas ve Meryem Sare Koldaş karışık ve serbest stilde, Zeynep Uygun kurbağalama ve serbest stilde, Eren Ülgen ise serbest, karışık ve kelebek stilde başarıyla yüzerek Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada birçok branşta elde ettikleri başarılara yüzmeyi de eklediklerinin altını çizerek, "Afyonkarahisar'da barajı geçerek adını finallere yazdıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Müsabakalara katılan 5 sporcumuz da vizeyi aldı. Sporcularımızın Samsun'daki finallerde de şehrimizi layıkıyla temsil edeceklerine inanıyoruz. Yüzmede yeni bir oluşum içerisindeyiz. Bu başarılar kulübümüz için bir ilk oldu. Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın destek ve öncülüğünde sporun tabana yayılması için çalışıyoruz. Çocuklarımızın sporla iç içe olması ve bunun yanında madalyalar elde ederek şehrimizi gururlandırması hepimizi mutlu ediyor" dedi. - MANİSA