Yunusemre Belediyesporlu İkra zirvede - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesporlu İkra zirvede

25.07.2022 12:50
Yunusemre Belediyesporlu İkra zirvede

MANİSA'da Yunusemre Belediyespor'un judocusu İkra Üzüm, Afyonkarahisar'da düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

MANİSA'da Yunusemre Belediyespor'un judocusu İkra Üzüm, Afyonkarahisar'da düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, 64 ilden 939 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar'da yapıldı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyesporlu judoculardan İkra Üzüm, 57 kilogramdada altın madalyanın sahibi oldu. Sporcuyu ve antrenörlerini tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, altyapıya verdikleri önemle katıldıkları her kategoride madalya istikrarı yakaladıklarını belirterek, bu tablonun Manisa ve Türk judosunun geleceği için umut verici olduğunu söyledi. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca ise başarının aile ortamındaki disiplinli çalışmayla elde edildiğini kaydederek, "İkra çok çalışarak Manisa'ya altın madalya kazandırdı. Gururluyuz, mutluyuz. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluğa ulaşan kızımızı kutlar, bizlere her konuda destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" dedi.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesporlu İkra zirvede - Son Dakika

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