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Yunusemre Cup heyecanı başlıyor - Son Dakika

Yunusemre Cup heyecanı başlıyor

31.01.2022 15:17
Yunusemre Cup heyecanı başlıyor

Yunusemre Belediyespor, 1-2 Şubat tarihlerinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde, Yunusemre Cup Futbol Turnuvası gerçekleştirecek.

Yunusemre Belediyespor, 1-2 Şubat tarihlerinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde, Yunusemre Cup Futbol Turnuvası gerçekleştirecek. 2012 ve 2013 doğumlu futbolcuların yer alacağı turnuvaya toplam her yaş kategorisinde 8'er takım olmak üzere toplam 16 takım katılacak.

Yunusemre Belediyespor, 1-2 Şubat tarihlerinde Yunusemre Cup Futbol Turnuvası'nı organize ediyor. 2012 - 2013 doğumlular arası gerçekleşecek olan Yunusemre Cup, Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde düzenlenecek. Turnuvada 2012 yaş grubunda; Manisaspor, Altınordu, Yunusemre Belediyespor, Salihli Ankaspor, Manisa Futbol Kulübü, Akhisar Yıldırımspor, Manisa Yıldızspor ve Horozköyspor mücadele edecek. 2013 yaş grubunda ise Gençordu, Altınordu, Kırkağaç Acaridman, Manisa Futbol Kulübü, Manisaspor, Akhisar Yıldırımspor, Yunusemre Belediyespor ve Göztepe takımları mücadele edecek. 8'er takımın 4'erli iki grupta oynayacağı turnuvada dereceye giren takımlara kupa verilecek. Katılımcı tüm takımlara güzel bir turnuva geçirmeleri temennisinde bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmelerine katkıda bulunup yeteneklerini ortaya çıkarmaları amacıyla turnuvamızı organize ediyoruz. Modern tesisimizdeki turnuvanın ilk gününde 2012, ikinci gününde ise 2013 doğumlu sporcularımızı izleyeceğiz. Bizlerin her daim yanında olan, sporun ve sporcunun dostu Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Yunusemre Cup heyecanı başlıyor
Yunusemre Cup heyecanı başlıyor
Yunusemre Cup heyecanı başlıyor

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Manisaspor, Yunusemre, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Cup heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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