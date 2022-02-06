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'Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi - Son Dakika

'Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi

06.02.2022 16:29
'Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi

Yunusemre Belediyespor'un U9 ve U10 kategorilerinde toplam 16 takımın katılımıyla düzenlediği Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi.

Yunusemre Belediyespor'un U9 ve U10 kategorilerinde toplam 16 takımın katılımıyla düzenlediği Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi.

Yunusemre Belediyesi Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde düzenlenen Yunusemre Cup Futbol Turnuvası, U9 (2013 yaş grubu) müsabakalarıyla son buldu. Büyük heyecanın yaşandığı turnuvada Göztepe birinci, Altınordu ikinci, Kırkağaç Acaridman üçüncü, Manisaspor dördüncü oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupalarını Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan ve Manisaspor Başkan Yardımcısı Fatih Baylan takdim etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli anlara sahne olan Yunusemre Cup'ta ilk gün oynanan U10 müsabakalarında Altınordu birinci, Manisa Futbol Kulübü ikinci, Salihli Ankaspor üçüncü olmuştu. - MANİSA

'Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi
'Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi
'Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi
'Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi

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Manisaspor, Altınordu, Yunusemre, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Yunusemre Cup'ta heyecan sona erdi - Son Dakika Spor


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