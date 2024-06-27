Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası Yunusemre Belediyesi'nde yapılacak - Son Dakika
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Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası Yunusemre Belediyesi'nde yapılacak

Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası Yunusemre Belediyesi\'nde yapılacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası, 30 Haziran Pazar günü Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyonaya 200 civarında sporcu katılması bekleniyor.

27.06.2024 17:46  Güncelleme: 17:52
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Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası, 30 Haziran Pazar günü Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonunca 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Yunus Emre Kültür Park'ta sabah 08.30'da başlayacak dev organizasyona elit erkek, elit kadın, master kadın, master erkek (+35, +40, +45, +50, +55, +60) yaş kategorisinde 200 civarında sporcunun katılması bekleniyor.

Şampiyonaya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, tüm bisikletseverleri organizasyonu izlemeye davet etti. Ülkenin yetenekli elit sporcuları ile önde gelen kulüplerini Yunusemre'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirten Balaban, "Şehrimizin tanıtımına büyük katkıları olacak şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diler, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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