Yunusemre\'de 23 Nisan coşkusu yeşil sahada yaşandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 12:03  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası, 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Minik sporcuların centilmence sergilediği performans izleyenlerden büyük alkış topladı.

Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde, Yunusemre Belediyespor koordinesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen final müsabakalarıyla tamamlandı. U10 yaş kategorisinde toplam 16 takımın katıldığı organizasyonda, minik futbolcuların sahadaki azmi ve renkli görüntüleri turnuvaya damga vurdu. Büyük heyecana sahne olan turnuvanın sonunda Manisaspor birincilik kürsüsüne çıkarken, Şehitler Spor Kulübü ikinci, Karşıyaka üçüncü, ev sahibi Yunusemre Belediyespor ise dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Balaban: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Turnuvanın açılış programına eşi Serap Balaban ile birlikte katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sporun çocuk gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Başkan Balaban, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü böylesine güzel bir organizasyonla kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Sahada mücadele eden her bir çocuğumuz bizim geleceğimizdir. Onların sporla iç içe büyümesi, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Törene ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Seyit Ali Özmen ve Ali Kuyumcu, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuncay Öztürk, TÜFAD Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur ile çok sayıda veli katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

23 Nisan, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu İki ülkeye sert çıktı Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar’dan sert çıkış Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
2. Lig’de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti 2. Lig'de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti
Fenerbahçe, Osimhen’i şikayet ediyor Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:53
Şanlıurfa’da festival krizi Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:27:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.