Yunusemre\'de 23 Nisan coşkusu yeşil sahada yaşandı

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası, 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Minik sporcuların centilmence sergilediği performans izleyenlerden büyük alkış topladı.

Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde, Yunusemre Belediyespor koordinesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen final müsabakalarıyla tamamlandı. U10 yaş kategorisinde toplam 16 takımın katıldığı organizasyonda, minik futbolcuların sahadaki azmi ve renkli görüntüleri turnuvaya damga vurdu. Büyük heyecana sahne olan turnuvanın sonunda Manisaspor birincilik kürsüsüne çıkarken, Şehitler Spor Kulübü ikinci, Karşıyaka üçüncü, ev sahibi Yunusemre Belediyespor ise dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Balaban: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Turnuvanın açılış programına eşi Serap Balaban ile birlikte katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sporun çocuk gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Başkan Balaban, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü böylesine güzel bir organizasyonla kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Sahada mücadele eden her bir çocuğumuz bizim geleceğimizdir. Onların sporla iç içe büyümesi, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Törene ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Seyit Ali Özmen ve Ali Kuyumcu, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuncay Öztürk, TÜFAD Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur ile çok sayıda veli katıldı. - MANİSA